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В Петербурге катер с пассажирами врезался в бетонную набережную
В Санкт-Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера в субботу, 10 июля. По данным городского ГУ МЧС, лодка врезалась в бетонную набережную.

В Санкт-Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера в субботу, 10 июля. По данным городского ГУ МЧС, лодка врезалась в бетонную набережную.

На борту также находились трое детей. Люди оказались в воде после того, как катер врезался в ограждение Дудергофского канала. Сам катер не затонул.

Сотрудники поисково-спасательной службы вытащили пострадавших и передали медикам. По результатам осмотра всех госпитализировали.

У четырехлетнего ребенка перелом ноги, двое других детей семи и девяти лет получили ушибы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Также пострадали пять мужчин, один без сознания поступил в реанимацию, у остальных переломы ног. У еще одной пострадавшей открытый перелом бедра.

Полиция начала проверку по факту инцидента.