В Петербурге катер с пассажирами врезался в бетонную набережную

В Санкт-Петербурге девять человек госпитализировали после опрокидывания катера в субботу, 10 июля. По данным городского ГУ МЧС, лодка врезалась в бетонную набережную.
На борту также находились трое детей. Люди оказались в воде после того, как катер врезался в ограждение Дудергофского канала. Сам катер не затонул.
Сотрудники поисково-спасательной службы вытащили пострадавших и передали медикам. По результатам осмотра всех госпитализировали.
У четырехлетнего ребенка перелом ноги, двое других детей семи и девяти лет получили ушибы, сообщает
Полиция начала проверку по факту инцидента.