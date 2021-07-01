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В июле в «Рязаньэнерго» начнут работу молодые специалисты из пяти студенческих отрядов
В 2021 году на рязанских энергообъектах будут трудиться 37 студентов из Рязанского государственного радиотехнического университета, филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I — железнодорожного колледжа, а также Скопинского электротехнического и Сасовского индустриального колледжей.

В этом году на рязанских энергообъектах будут трудиться 37 студентов из Рязанского государственного радиотехнического университета, филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I — железнодорожного колледжа, а также Скопинского электротехнического и Сасовского индустриального колледжей.

В среду, 30 июня, в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» стартовал седьмой трудовой сезон для студенческих отрядов. Торжественная линейка студенческих энергетических отрядов прошла на территории главного офиса филиала. С приветственным словом на церемонии открытия от имени филиала «Рязаньэнерго» выступил начальник управления по работе с персоналом Юрий Костин. Также с торжественными обращениями выступили ректор ФГБОУ ВО РГРТУ Михаил Чиркин, директор рязанского филиала ПГУПС Ольга Дедова и представители Скопинского и Сасовского колледжей.

После напутственных слов представителей учебных заведений и презентаций отрядов всем командирам юных энергетиков были вручены трудовые путевки. По прошествии торжественной части студенты посетили с экскурсией центр управления сетями «Рязаньэнерго», ознакомились с деятельностью предприятия и посмотрели корпоративные фильмы о деятельности компании «Россети».

На время трудового семестра все бойцы студотрядов будут приняты в штат предприятия, став полноправными членами трудового коллектива «Рязаньэнерго». В составе бригад энергетиков они примут участие в ремонте и техническом обслуживании объектов филиала.

«В нашем филиале уделяется значительное внимание возрождению традиций трудового воспитания молодежи. Это важная составляющая профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и дальнейшего привлечения молодежи к работе в сфере энергетики. Уже несколько лет мы принимаем молодых специалистов-энергетиков из учебных заведений по нашим отраслевым направлениям и довольны уровнем их подготовки», — отмечает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.