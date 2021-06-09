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Природоохранная прокуратура рассказала активистам о ходе работ по свалке в Турлатове
Руководитель рязанской природоохранной прокуратуры Алексей Секин на личном приеме сообщил представителям организации о ходе работ по вопросу свалки в Турлатове.

Природоохранная прокуратура рассказала активистам о ходе работ по свалке в Турлатове. Об этом сообщили активисты движения «Дышим чистым» на своей страничке «ВКонтакте».

Руководитель рязанской природоохранной прокуратуры Алексей Секин на личном приеме сообщил представителям организации о ходе работ по вопросу свалки в Турлатове. По его словам в настоящее время владельцам свалки запрещено переименовывать и передавать имущество другим лицам (наложены обеспечительные меры), а также завозить отходы на свалку.

Ростехнадзором инициирована проверка свалки. Также подсчитывается ущерб, причиненный сопредельным территориям, находящимся в федеральной собственности.

Кроме того, за незаконное пользование земельным участком назначен штраф порядка 26 млн. рублей.

Сечин отметил, что в отношении собственников свалки, не исполняющих предписания надзорных органов, возбуждено уголовное дело, а земельные участки, на которых находится свалка, планируется включить в программу по рекультивации.

Напомним, в июле 2020 года турлатовская свалка перешла к новому владельцу и продолжила работать, несмотря на судебный запрет деятельности.