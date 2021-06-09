Полиция задержала избивших юношу в Песочне мужчин

«Полиция незамедлительно прибыла на вызов и задержала мужчин. Их личности уже установлены. Пострадавший написал заявление в полицию. Проводится проверка», — отметили в полиции.

Полиция задержала избивших юношу в Песочне мужчин. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Инцидент произошел во вторник, 8 июня, на улице Зубковой.

«Полиция незамедлительно прибыла на вызов и задержала мужчин. Их личности уже установлены. Пострадавший написал заявление в полицию. Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее избиение мужчины попало на видео.