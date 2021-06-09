Избиение мужчины на улице Зубковой попало на видео

На кадрах двое мужчин избивают юношу, кидают на него самокат. Автор видео вызвал полицию и скорую помощь на место. Драка прекратилась после того, как проходившая мимо женщина вмешалась в нее. Пострадавшему удалось подняться самостоятельно.