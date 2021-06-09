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Стало известно состояние пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко
Пострадавшая находится в ожоговом отделении ОКБ. Ее переведут в ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского. Еще две пострадавшие медсестры 25 и 26 лет находятся в удовлетворительном состоянии, они проходят лечение в ОКБ. Там же находится 61-летняя пациентка ренимации больницы имени Семашко, она в тяжелом состоянии.

27-летняя медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице имени Семашко, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Пострадавшая находится в ожоговом отделении ОКБ. Ее переведут в ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского. Еще две пострадавшие медсестры 25 и 26 лет находятся в удовлетворительном состоянии, они проходят лечение в ОКБ. Там же находится 61-летняя пациентка ренимации больницы имени Семашко, она в тяжелом состоянии.

В третьем корпуске ОКБ имени Семашко развернули палату для интенсивной терапии тяжелых больных, куда перевели четырех пациентов 54, 63, 89 лет и 71 года. Все они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

В оториноларингологическое отделение ГБУ РО «ГКБ №11» эвакуировали пациентку 49 лет, которая находилась в реанимаци больницы имени Семашко после операции. По информации врачей она находится в стабильном состоянии. В аналогичном состоянии находится 59-летний пациент, которого эвакуировали из ОКБ имени Семашко в инфекционное отделение ГБУ РО «ГКБ №4».

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека. В МЧС назвали возможную причину возгорания, а также причину гибели трех человек.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.