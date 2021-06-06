Умер актер театра и кино Артем Анчуков
На 40 году жизни скончался российский артист Артем Анчуков. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщил «Пятый канал». Причина смерти, по словам близких актера, — коронавирус.
На 40 году жизни скончался российский артист Артем Анчуков. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщил «
Причина смерти, по словам близких актера, — коронавирус.
Первой о смерти артиста сообщила его подруга, певица
Артем Анчуков с 2003 года служил в Санкт-Петербургском государственном музыкально-драматическом театре «Буфф». Снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Агентство НЛС», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и других российских сериалах.