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Умер актер театра и кино Артем Анчуков
На 40 году жизни скончался российский артист Артем Анчуков. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщил «Пятый канал». Причина смерти, по словам близких актера, — коронавирус.

На 40 году жизни скончался российский артист Артем Анчуков. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщил «Пятый канал».

Причина смерти, по словам близких актера, — коронавирус.

Первой о смерти артиста сообщила его подруга, певица Татьяна Буланова.

Артем Анчуков с 2003 года служил в Санкт-Петербургском государственном музыкально-драматическом театре «Буфф». Снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Агентство НЛС», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и других российских сериалах.