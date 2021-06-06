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Болеющая раком рязанка отказалась от участия в шоу «Пусть говорят»
Рязанка с онкологическим заболеванием, которую обманули в московской клинике, отказалась от съемок в телепрограмме «Пусть говорят». Об этом 26-летняя Елена Родимова рассказала в своем Instagram.

Рязанка с онкологическим заболеванием, которую обманули в московской клинике, отказалась от съемок в телепрограмме «Пусть говорят». Об этом 26-летняя Елена Родимова рассказала в своем Instagram.

По словам девушки, подобные шоу психологически тяжелы, и морально она к ним не готова.

«Помимо этого, в ток-шоу всегда присутствуют элементы давления, без этого не будет той „пикантности“, которой обычно хотят добиться продюсеры. Я избегаю негатив, для меня это неприемлемо, как и для многих онкобольных», — подытожила девушка.

Напомним, девушка боролась с раком желудка несколько лет назад, недавно болезнь вернулась. Рязанка решила обратиться в московскую клинику, где ей предложили поставить специальные покрытые стенты, которые должны были быть съемными. Выяснилось, что ей поставили непокрытые стенты, которые снять уже нельзя, при этом взяли деньги за покрытые. Пострадавшая намерена обратиться в Росздравнадзор.