Больную раком рязанку обманули в московской клинике

Девушка боролась с раком желудка несколько лет назад, и недавно болезнь вернулась. Она обратилась в одну из московских клиник, где ее обманули с лечением. Пострадавшая намерена обратиться в Росздравнадзор.

26-летнюю уроженку Рязани Елену Родимову обманули в московской клинике «Медицина 24/7». Об этом она сообщила в своем Instagram.

Девушка боролась с раком желудка несколько лет назад, и недавно болезнь вернулась. Из-за сильных болей она не могла есть. Рязанка решила обратиться в клинику, где ей предложили поставить специальные покрытые стенты, которые должны были быть съемными. Через некоторое время рязанке обещали их снять.

Девушка лежала в клинике, но позже решила выписаться оттуда и обратиться к другим специалистам. Выяснилось, что ей поставили непокрытые стенты, которые снять уже нельзя, при этом взяли деньги за покрытые. Она испытывает сильные боли и принимает лекарства для их заглушения. В том числе морфин. По ее словам, стенты теперь с ней на всю жизнь. Пострадавшая намерена обратиться в Росздравнадзор.

Отметим, что об обманах клиники не раз рассказывали на федеральных телеканалах. Медучреждение просили лишить лицензии.