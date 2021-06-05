МЧС Рязанской области выпустило экстренное метеопредупреждение

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей региона предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 5 июня и ночью 6 июня, на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Жителей просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.