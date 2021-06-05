МЧС Рязанской области выпустило экстренное метеопредупреждение
Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
Жителей региона предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовано на
В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 5 июня и ночью 6 июня, на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Жителей просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.