Рязанцам рассказали, как исправить ошибку в документах на недвижимость

Техническую ошибку можно исправить как по заявлению любого заинтересованного лица, так и по собственной инициативе органа регистрации прав при ее выявлении. Кроме того, данные могут быть скорректированы на основании вступившего в законную силу решения суда.

За пять месяцев специалисты кадастровой палаты по Рязанской области исправили около 1 500 технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

Техническая ошибка в ЕГРН — это описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, которая допущена при кадастровом учете или государственной регистрации прав на недвижимость. Например, в межевом плане указана площадь земельного участка 1000 квадратных метров, а в ЕГРН внесена площадь 1001 квадратный метр.

Техническую ошибку можно исправить как по заявлению любого заинтересованного лица, так и по собственной инициативе органа регистрации прав при ее выявлении. Кроме того, данные могут быть скорректированы на основании вступившего в законную силу решения суда.

Если гражданин обнаружил техническую ошибку в сведениях ЕГРН, ему необходимо направить в орган регистрации права заявление в электронном виде через МФЦ, либо через личный кабинет на портале государственных услуг Росреестра .

Срок исправления технической ошибки в ЕГРН — три рабочих дня со дня ее обнаружения или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении.