Минздрав утвердил порядок вакцинации от COVID-19
В рекомендациях сказано, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.
Минздрав утвердил порядок вакцинации от COVID-19. Об этом
Временные рекомендации о порядке вакцинации населения от коронавируса направили в регионы.
В рекомендациях сказано, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.
Также сообщается, что анализ на антитела не нужен — прививки необходимо делать независимо от их количества.
В Минздраве сообщили, что прививаться можно любой зарегистрированной вакциной.