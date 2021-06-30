Минздрав утвердил порядок вакцинации от COVID-19

В рекомендациях сказано, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.

Минздрав утвердил порядок вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Временные рекомендации о порядке вакцинации населения от коронавируса направили в регионы.

В рекомендациях сказано, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год.

Также сообщается, что анализ на антитела не нужен — прививки необходимо делать независимо от их количества.

В Минздраве сообщили, что прививаться можно любой зарегистрированной вакциной.