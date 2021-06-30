Делегация Рязанской области посетила Калугу с рабочим визитом
28 и 29 июня в Калуге проходили международный экономический форум «Калуга 650: партнерство для развития» и XVI конференция городов-партнеров России и Германии. В их работе приняли участие представители администрации Рязани.
Делегация Рязанской области посетила Калугу с рабочим визитом. Об этом
28 и 29 июня в Калуге проходили международный экономический форум «Калуга 650: партнерство для развития» и XVI конференция городов-партнеров России и Германии. В их работе приняли участие представители администрации Рязани.
Участники конференции из России и Германии обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества и перспективы развития партнерских отношений.
Особое внимание было уделено формам российско-германского взаимодействия в период пандемии. Также были представлены примеры реализованных онлайн-проектов.