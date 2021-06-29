В рязанских магазинах бытовой техники закончились вентиляторы

Как рассказал сотрудник «Эльдорадо», вентиляторов нет даже на складах. Неизвестно, когда бытовые приборы появятся в продаже. В DNS пообещали, что вентиляторы завезут в ближайшие дни. Однако отметили, что их мгновенно раскупают. «Сметают любой, даже уцененный товар», — уточнили в «Элексе».

В рязанских магазинах бытовой техники скупили все вентиляторы. Корреспондент РЗН. Инфо побывал в трех магазинах: «Эльдорадо» в ТЦ «Виктория Плаза», DNS на улице Горького и «Элекс» на Театральной площади. Везде полки, на которых выставляют вентиляторы, оказались пустыми.

Как рассказал сотрудник «Эльдорадо», вентиляторов нет даже на складах. Неизвестно, когда бытовые приборы появятся в продаже. В DNS пообещали, что вентиляторы завезут в ближайшие дни. Однако отметили, что их мгновенно раскупают.

О том, что на вентиляторы наблюдается ажиотажный спрос, подтвердил консультант «Элекса». По его словам, приборы привозят в магазин ежедневно по несколько десятков штук, но их тут же разбирают.

«Сметают любой, даже уцененный товар», — уточнили в «Элексе».

По наблюдению продавца «Эльдорадо», спрос на вентиляторы в этом июне вырос на треть, по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что спрос на кондиционеры почти не увеличился. Связано это с высокой стоимостью устройств.