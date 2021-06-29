\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
22°
Срд, 30
22°
Чтв, 01
18°
ЦБ USD 72.37 0.19 30/06
ЦБ EUR 86.2 0.03 30/06
Нал. USD 72.30 / 73.55 17:47
Нал. EUR 86.30 / 87.00 18:39
Новости
Публикации
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
2 500
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
3 980
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
8 552
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
9 212
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанка пожаловалась, что ее преследовал онанист
По словам девушки, инцидент произошел ночью во вторник, 29 июня, на детской площадке на улице Советской Армии, у дома №4.

Рязанка пожаловалась, что ее преследовал онанист. Об этом она сообщила во вторник, 29 июня. По словам девушки, инцидент произошел ночью на детской площадке на улице Советской Армии, у дома №4.

«Я сидела на качелях напротив дома, когда увидела его. У меня сел телефон, поэтому я не смогла быстро кому-то позвонить или написать. Я достала ключи и и спокойным шагом пошла к подъезду», — написала девушка. По ее словам, в этот момент мужчина вскочил и пошел за ней.

«Я испугалась, открыла дверь в подъезд и забежала, боясь, что он побежит за мной», — отметила рязанка. Когда она поднялась на второй этаж, то увидела, что мужчина не заходил в здание.