Рязанка пожаловалась, что ее преследовал онанист

По словам девушки, инцидент произошел ночью во вторник, 29 июня, на детской площадке на улице Советской Армии, у дома №4.

Рязанка пожаловалась, что ее преследовал онанист. Об этом она сообщила во вторник, 29 июня. По словам девушки, инцидент произошел ночью на детской площадке на улице Советской Армии, у дома №4.

«Я сидела на качелях напротив дома, когда увидела его. У меня сел телефон, поэтому я не смогла быстро кому-то позвонить или написать. Я достала ключи и и спокойным шагом пошла к подъезду», — написала девушка. По ее словам, в этот момент мужчина вскочил и пошел за ней.

«Я испугалась, открыла дверь в подъезд и забежала, боясь, что он побежит за мной», — отметила рязанка. Когда она поднялась на второй этаж, то увидела, что мужчина не заходил в здание.