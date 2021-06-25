На Михайловском шоссе ограничат движение на две недели
С 25 июня по 10 июня на перекрестке Московского и Михайловского шоссе ограничат движение в связи с ремонтом системы водоотведения.
На Михайловском шоссе ограничат движение на две недели. Об этом
С 25 июня по 10 июня на перекрестке Московского и Михайловского шоссе ограничат движение в связи с ремонтом системы водоотведения — будет закрыта полоса на Михайловском шоссе при повороте со стороны ТРЦ «Барс».
Место ремонта огородят и установят предупреждающие знаки.
Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании маршрута.