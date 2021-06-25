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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Немало культурных событий этой недели пройдет под знаком спорта.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Немало культурных событий этой недели пройдет под знаком спорта. В Лесопарке и ЦПКиО 26 июня состоятся спортивные фестивали, участие в которых смогут принять все желающие. В культурном пространстве Fabrika 27 июня состоится семейный мастер-класс по керамике. Большой праздник в честь дня Молодежи с участием певца Verbee 27 июня пройдет в ЦПКиО.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».