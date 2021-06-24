Рязанец погиб в подвале своего дома от удара током
Занимаясь делами по дому, мужчина спустился в подвал, чтобы включить насосную станцию и его ударило током. Медики констатировали смерть потерпевшего. Проводится доследственная проверка.
Рязанец погиб в подвале своего дома от удара током. Об этом
Инцидент произошел в среду, 23 июня, около 17:00 в селе Чирково Ряжского района.
29-летний рязанце проживал в доме на улице Есенина со своей семьей — супругой, малолетними детьми и родителями жены.
Занимаясь делами по дому, мужчина спустился в подвал, чтобы включить насосную станцию и его ударило током. Его обнаружила жена и вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть потерпевшего.
Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.