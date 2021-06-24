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А что в кино? «Бендер: Начало», «Звук металла» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Зрителей ждут сразу две российские премьеры — фильм режиссера Игоря Зайцева «Бендер: Начало» с Сергеем Безруковым в главной роли — приквел к бессмертному произведению «Двенадцать стульев» и новая комедия Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник».

Фильм «Человек, который продал свою кожу», был номинирован на «Оскар» в 2021 году, как «лучшая картина на иностранном языке».

Также среди новинок есть и победители многочисленных кинофестивалей — австралийский семейный фильм «С-счастье» и американская музыкальная драма «Звук металла».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».