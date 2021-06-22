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Рязанец ответит перед судом за попытку купить водительские права
В конце лета 2020 года 41-летний рязанце отдал знакомому 30 тысяч рублей для оформления водительских прав без сдачи экзамена. Уголовное дело против рязанца передано в суд.

Рязанец ответит перед судом за попытку купить водительские права. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В конце лета 2020 года 41-летний безработный рязанец попросил своего знакомого, у которого, как он считал, были связи в правоохранительных органах, помочь ему в получении водительских прав без сдачи экзаменов. Он отдал знакомому 30 тысяч рублей для последующей передачи денег сотруднику полиции, оформляющему документы. Преступление не было доведено до конца, так как посредник не собирался выполнять просьбу и присвоил деньги себе.

Уголовное дело против рязанца о покушении на дачу взятки по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ передано в суд.