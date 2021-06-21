В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится жара в ЦФО

К середине недели воздух прогреется до +36 градусов. В четверг, пятницу и субботу жара может немного спасть.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, сколько продержится в европейской части России аномальная жара. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, к середине недели воздух прогреется до +36 градусов. В четверг, пятницу и субботу жара может немного спасть.

«Точно такая же погода в пустынях, сейчас у нас, как в пустыне. В понедельник — 31-33 градуса, во вторник — 31-35 градусов, в среду — 34-36 градусов», — отметил Вильфанд.

По его словам, в четверг и пятницу антициклон сместится, появятся облака, но жара не спадет.

В некоторых регионах — Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях — до среды включительно температура будет достигать +35, +37 градусов.