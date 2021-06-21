Рязанцы могут получить посылку на «Почте» за другого человека по электронной доверенности

«Почта России» запустила сервис для получения посылок и писем по электронной доверенности. Теперь клиентам «Почты» больше не нужно оформлять бумажные документы, чтобы получить посылку за другого человека. Сейчас сервис электронных доверенностей доступен на
Раньше клиенты «Почты» получали посылки за другого человека только по заранее оформленным бумажным доверенностям в отделениях или по доверенностям, заверенным нотариально. Теперь доверенность можно оформить
Сервис электронных доверенностей позволяет передать право получения ваших посылок и писем другому человеку, когда нет возможности самостоятельно прийти в отделение «Почты». Это будет актуально для людей, уехавших в отпуск, студентов, сдающих сессию в другом городе, или тех, кто не может прийти по состоянию здоровья.
Доверенность можно оформить сроком до одного года. Сервис доступен физическим лицам, имеющим оформленную ПЭП и согласившихся с условиями сервиса. Для оформления необходимо авторизоваться в
Получение посылок или писем по электронной доверенности в отделениях «Почты» доступно по коду из SMS, присланному на номер мобильного телефона доверенного лица, указанного в электронной доверенности, или по его паспорту.
«Сервис электронных доверенностей упростит рутинные процессы и высвободит время клиентов. В ближайшей перспективе мы планируем подключить к сервису и другие услуги Почты, а также реализовать сервис электронных доверенностей для юридических лиц, что значительно упростит взаимодействие с компаниями», — отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Михаил Волков.