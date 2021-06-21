На рязанском НПП «Александр» отметили день предприятия

НПП «Александр» основанное в 2003 году, является одним из лидеров российского оптико-электронного приборостроения. Инновационные разработки компании применяются в оборонной и гражданской промышленности и даже в космосе: одним из партнеров и заказчиков является государственная корпорация «Роскосмос».

19 июня на рязанском научно-производственном предприятии «Александр» отметили день предприятия.

НПП «Александр» основанное в 2003 году, является одним из лидеров российского оптико-электронного приборостроения. Инновационные разработки компании применяются в оборонной и гражданской промышленности и даже в космосе: одним из партнеров и заказчиков является государственная корпорация «Роскосмос». День предприятия — это праздник, прежде всего для сотрудников и их семей, которых ожидали столы с традиционными русскими угощениями, выступления творческих коллективов и реконструкторов. Духовным покровителем НПП «Александр» считается святой благоверный князь Александр Невский. Священнослужители рязанского храма во имя Александра Невского уже более года окормляют коллектив компании, налажено сотрудничество и с православной гимназией во имя святителя Василия Рязанского. Ее выпускникам рады в числе потенциальных сотрудников. Перед началом торжеств генеральный директор НПП «Александр» Сергей Семенов и настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Дмитрий Коненков подписали соглашение о сотрудничестве, стороны договорились укреплять имеющиеся отношения. Среди гостей праздника была глава регионального центра компетенций в сфере производительности труда Оксана Любимова. Сергей Семенов поблагодарил ее за внимание к деятельности предприятия, отметив, что на НПП «Александр» успешно реализуют программу бережливого производства. «К очередной годовщине работы нашего научно-производственного предприятия мы подошли с хорошими производственными и экономическими показателями. Компания развивается, расширяются рынки поставки продукции, растет коллектив, намеченные планы, как правило, перевыполняются. В основе этого — бережное отношение к труду и людям и заступничество святого Александра Невского. Сегодня хочется всех поблагодарить и поздравить с нашим праздником. Впереди много амбициозных задач, которые совместными усилиями мы обязательно решим», — заявил Семенов.