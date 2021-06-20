В центре Рязани во дворе прорвало трубы

В Рязани на улице Скоморошинской, 15 к. 2 под окнами дома из трубы РМПТС хлещет вода. Видео прислали РЗН. инфо местные жители.

В Рязани на улице Скоморошинской, 15 к. 2под окнами дома из трубы РМПТС хлещет вода. Видео прислали РЗН. инфо местные жители.

По словам автора видео, оно снято в воскресенье, 20 июня, в 8:30.

«Там давление до 6 атмосфер. Струя может легко пробить окно и травмировать жильцов и прохожих», — написал очевидец.

По его словам, две нитки трубопровода проложены в открытом виде вдоль окон девятиэтажного дома, что опасно и для прохожих, и для жильцов. Он добавил, что молодежь собирается компаниями, расположившись на этих трубах, что тоже небезопасно.