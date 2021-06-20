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Рязанских студентов призвали сделать прививку от COVID-19
Рязанских студентов призвали вакцинироваться от коронавируса. Пост от имени ректора РГУ имени Есенина Андрея Ивановича Минаева опубликован в официальной группе заведения «ВКонтакте».

Рязанских студентов призвали вакцинироваться от коронавируса. Пост от имени ректора РГУ имени Есенина Андрея Ивановича Минаева опубликован в официальной группе заведения «ВКонтакте».

«Профессионализм и самоотверженность отечественных эпидемиологов, сознательное отношение граждан к своему здоровью помогли победить многие страшные инфекции. Великий Павлов, служа до конца науке и людям, диктовал свои ощущения во время течения своего смертельного заболевания! Он делал это ради жизни! Жизни других людей! Призываю вас, как ваш учитель, руководитель, взрослый человек, заботящийся о младших, сделать правильный шаг. Вакцинируйтесь!» — говорится в сообщении.

Минаев добавил, что сделать прививку можно при отсутствии медицинских противопоказаний, а консультации можно получить у специалистов в Рязанском государственном медуниверситете.

«У вас впереди вся жизнь. Какой она будет, во многом определять вам самим!» — подытожил ректор.