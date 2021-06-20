На Народном бульваре временно ограничат движение

На Народном бульваре на две ночи ограничат движение транспорта из-за проведения дорожных работ. Это произойдет 20 и 21 июня с 21:00 до 06:00, сообщается на сайте мэрии.

На Народном бульваре на две ночи ограничат движение транспорта из-за проведения дорожных работ. Это произойдет 20 и 21 июня с 21:00 до 06:00, сообщается на сайте мэрии.

Движение троллейбусов маршрута № 10 будет следовать по измененной схеме: от остановки «Автовокзал Центральный» до конечной на улице Крупской — по улицам Мервинской, 7-й Мервинский проезд, Крупской в прямом и обратном направлении.

При этом схема движения других видов общественного и личного транспорта меняться не будет.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.