На Народном бульваре временно ограничат движение
На Народном бульваре на две ночи ограничат движение транспорта из-за проведения дорожных работ. Это произойдет 20 и 21 июня с 21:00 до 06:00, сообщается на сайте мэрии.
На Народном бульваре на две ночи ограничат движение транспорта из-за проведения дорожных работ. Это произойдет 20 и 21 июня с 21:00 до 06:00, сообщается на
Движение троллейбусов маршрута № 10 будет следовать по измененной схеме: от остановки «Автовокзал Центральный» до конечной на улице Крупской — по улицам Мервинской, 7-й Мервинский проезд, Крупской в прямом и обратном направлении.
При этом схема движения других видов общественного и личного транспорта меняться не будет.
Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.