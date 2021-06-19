В Скопине из горящего дома спасли трех человек

В Скопине в субботу, 19 июня, загорелся кирпичный дом. На пожаре спасли трех человек, одного из них госпитализировали.

В Скопине в субботу, 19 июня, загорелся кирпичный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Афиногенова поступило в 13:32. Пожар произошел в жилом доме размером 10 на 6 м.

На пожаре спасли трех человек, одного из них госпитализировали.

На место ЧП выезжали три расчета, восемь человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются.