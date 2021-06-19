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Путин предложил избавить семьи с детьми от уплаты налога при смене жилья
Президент РФ Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. Об этом глава государства сказал в субботу, 19 июня, на XX съезде партии «Единая Россия».

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. Об этом глава государства сказал в субботу, 19 июня, на XX съезде партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», — отметил президент.

При продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Как отметил Путин, иногда эта сумма для конкретной семьи является значительной.

Он предложил освободить от уплаты налога на доход от продажи жилья семьи с двумя и более детьми, если в течение года они направляют средства на покупку новой недвижимости.