\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
24°
Сбт, 19
24°
Вск, 20
25°
ЦБ USD 72.22 -0.28 19/06
ЦБ EUR 85.99 -0.71 19/06
Нал. USD 72.05 / 73.80 16:59
Нал. EUR 85.77 / 86.70 17:48
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
2 394
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
3 161
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
13 242
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
3 791
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на один день перекроют движение по улице Грибоедова
В субботу, 19 июня, с 12:00 до 22:00 из-за ремонта теплосетей перекроют движение по улице Грибоедова на участках от дома №3 до дома №9 и от дома №11 до дома №59.

В Рязани на один день перекроют движение по улице Грибоедова. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В субботу, 19 июня, с 12:00 до 22:00 из-за ремонта теплосетей перекроют движение по улице Грибоедова на участках от дома №3 до дома №9 и от дома №11 до дома №59.

Общественный транспорт будет следовать по измененному маршруту:

— автобусы маршрутов №№65, 66, 99 при движении из города будут следовать по улицам Свободы, Окскому проезду, Кальной, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам. При движении в город по Касимовскому шоссе от остановки «Мясокомбинат» — по улицам Есенина, Окскому проезду, Свободы, далее по своим маршрутам;

— троллейбусы маршрута №10 из Московского района будут следовать до остановки «Библиотека имени Горького» по своему маршруту далее по улицам Ленина, Есенина до конечной остановки «площадь Попова», в прямом и в обратном направлении.

Администрация города попросила автовладельцев учитывать информацию при планировании маршрута.