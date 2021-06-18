В Рязани на один день перекроют движение по улице Грибоедова

В субботу, 19 июня, с 12:00 до 22:00 из-за ремонта теплосетей перекроют движение по улице Грибоедова на участках от дома №3 до дома №9 и от дома №11 до дома №59.

В Рязани на один день перекроют движение по улице Грибоедова. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В субботу, 19 июня, с 12:00 до 22:00 из-за ремонта теплосетей перекроют движение по улице Грибоедова на участках от дома №3 до дома №9 и от дома №11 до дома №59.

Общественный транспорт будет следовать по измененному маршруту:

— автобусы маршрутов №№65, 66, 99 при движении из города будут следовать по улицам Свободы, Окскому проезду, Кальной, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам. При движении в город по Касимовскому шоссе от остановки «Мясокомбинат» — по улицам Есенина, Окскому проезду, Свободы, далее по своим маршрутам;

— троллейбусы маршрута №10 из Московского района будут следовать до остановки «Библиотека имени Горького» по своему маршруту далее по улицам Ленина, Есенина до конечной остановки «площадь Попова», в прямом и в обратном направлении.

Администрация города попросила автовладельцев учитывать информацию при планировании маршрута.