В Госдуму внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире

Авторы объясняют предложение тем, что ненадлежащее содержание большого количества домашних животных может создавать антисанитарную обстановку и вредить здоровью людей.

В Госдуму внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире. Об этом пишет РИА Новости.

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который предлагает установить нормативы для количества домашних животных в квартирах. Авторы объясняют предложение тем, что ненадлежащее содержание большого количества домашних животных может создавать антисанитарную обстановку и вредить здоровью людей.

Также в рамках законопроекта предлагается запретить выгул собак без намордников вне специально отведенных мест.

Для снижения контактов бездомных животных с детьми и пациентами предлагается запретить возвращать животных на территории детских и медицинских организаций.