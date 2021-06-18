Соцсети: в Горроще произошло ДТП с велосипедистом

Велосипедист заявил, что врезался в машину, выехавшую перед ним на дорогу. Рязанец ищет очевидцев ДТП.

В пятницу, 18 июня, на пересечении улиц Гагарина и Семашко произошло ДТП с велосипедистом. Информация об этом появилась в соцсети.

Велосипедист заявил, что врезался в машину, выехавшую перед ним на дорогу.

«Водитель утверждает, что он стоял на месте, я говорю, что он выехал передо мной и я не успел затормозить», — написал автор сообщения.