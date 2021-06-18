Рязанцы пожаловались на разбитый тротуар, ходить по которому «целое испытание»

Пешеходная дорожка, ставшая причиной недовольства жильцов, расположена вдоль улицы Чкалова между домами №34 и №48. Жители написали заявление в администрацию города с просьбой провести капитальный ремонт пешеходной части дороги на данном участке.

Рязанцы пожаловались на разбитый тротуар в Железнодорожном районе города. Пешеходная дорожка, ставшая причиной недовольства жильцов, расположена вдоль улицы Чкалова между домами №34 и №48.

Собственники квартир в близлежащих домах возмущены состоянием асфальта, который, по их словам, не ремонтировался много лет.

«Заброшенная пешеходная дорога рядом с центром города! Вся пешеходная часть дороги раздолбана, огромные грязевые ямы на всем протяжении. Пройти по такому тротуару от подъезда до ближайшей остановки общественного транспорта или до ближайшего магазина становится целым испытанием! Больно смотреть, как молодые мамы с детьми в колясках с большим трудом передвигаются по этой разбитой напрочь и ужасной дороге», — пожаловались жители.

Они отметили, что местами остались разрушенные бордюры, но на большей части дороги их нет. Из-за этого легковые и грузовые машины паркуются прямо на тротуаре, что усугубляет ситуацию. Также рязанцы обратили внимание на оборванные провода электропередач, которые лежат на асфальте.

Жители написали заявление в администрацию города с просьбой провести капитальный ремонт пешеходной части дороги на данном участке. Под обращением расписались 400 собственников квартир из 13 домов.

«Очень надеемся, что власти услышат народ и примут меры», — говорят рязанцы.