\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
21°
Птн, 18
24°
Сбт, 19
24°
ЦБ USD 72.5 0.47 18/06
ЦБ EUR 86.7 -0.65 18/06
Нал. USD 71.90 / 73.10 16:40
Нал. EUR 86.10 / 86.90 18:56
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
Вчера 18:25
1
1 467
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
Вчера 16:20
2 443
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
12 374
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
3 215
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители Дядькова пожаловались на неработающий почти неделю лифт
По словам жильцов, лифт сломался 13 июня. Его обещали починить 15 июня, однако до сих пор горожане вынуждены подниматься в свои квартиры пешком.

Жители десятиэтажки по адресу 2-й Бульварный проезд, дом №6 в Дядькове пожаловались на неработающий почти неделю лифт.

По словам жильцов, лифт сломался 13 июня. Его обещали починить 15 июня, однако до сих пор горожане вынуждены подниматься в свои квартиры пешком.

«Со мной на десятом этаже живут семьи с грудными детьми, по всем этажам стоят коляски, велосипеды. У меня самой проблемы с сердцем, я хожу и задыхаюсь», — рассказала жительница. Женщина добавила, что в связи с поломкой лифта уборщица моет только первый этаж подъезда.

Многоэтажку обслуживает управляющая компания «Город комфорта». Ее исполнительный директор Ксения Киндзер пояснила ситуацию. Она рассказала, что во время грозы в лифте перегорела плата управления. Таких деталей нет в Рязани, поэтому устройство пришлось заказывать из другого города.

Ксения Киндзер заверила, что деталь придет не позднее 17 июня. «Рязаньлифт», который обслуживает жилой комплекс, «незамедлительно заменит плату».

Директор подчеркнула, что соответствующее объявление размещено в подъезде, и обратилась к жильцам с просьбой набраться терпения.