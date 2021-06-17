Жители Дядькова пожаловались на неработающий почти неделю лифт

По словам жильцов, лифт сломался 13 июня. Его обещали починить 15 июня, однако до сих пор горожане вынуждены подниматься в свои квартиры пешком.

Жители десятиэтажки по адресу 2-й Бульварный проезд, дом №6 в Дядькове пожаловались на неработающий почти неделю лифт.

По словам жильцов, лифт сломался 13 июня. Его обещали починить 15 июня, однако до сих пор горожане вынуждены подниматься в свои квартиры пешком.

«Со мной на десятом этаже живут семьи с грудными детьми, по всем этажам стоят коляски, велосипеды. У меня самой проблемы с сердцем, я хожу и задыхаюсь», — рассказала жительница. Женщина добавила, что в связи с поломкой лифта уборщица моет только первый этаж подъезда.

Многоэтажку обслуживает управляющая компания «Город комфорта». Ее исполнительный директор Ксения Киндзер пояснила ситуацию. Она рассказала, что во время грозы в лифте перегорела плата управления. Таких деталей нет в Рязани, поэтому устройство пришлось заказывать из другого города.

Ксения Киндзер заверила, что деталь придет не позднее 17 июня. «Рязаньлифт», который обслуживает жилой комплекс, «незамедлительно заменит плату».

Директор подчеркнула, что соответствующее объявление размещено в подъезде, и обратилась к жильцам с просьбой набраться терпения.