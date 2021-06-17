В Оку выпустили 18 тысяч мальков стерляди

«В Оке утеряны естественные нерестилища, — рассказал руководитель территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев. — Поэтому вы восполняем запасы такого ценного вида рыбы как стерлядь». Он добавил, что вид необходим общей пищевой цепочке для поддержания общего экологического состояния региона.

В четверг, 17 июня, в районе пристани Лесопарка в Рязани выпустили 18 000 экземпляров молоди стерляди. Об этом пишет ИД « Пресса ».

По словам властей, рыбу выпускают, чтобы решать определенные экологические задачи.

«В Оке утеряны естественные нерестилища, — рассказал руководитель территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев. — Поэтому вы восполняем запасы такого ценного вида рыбы как стерлядь». Он добавил, что вид необходим общей пищевой цепочке для поддержания общего экологического состояния региона.

В этом году в водоемы регионы планируют выпустить почти 50 000 разных видов рыб. Среди них щука, сазан, белый амур, толстолобик и другие.