Рязанцев предупредили об «опасном солнце»

В ближайшие 5-6 дней надвигающаяся волна тепла будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса.

Рязанцев предупредили об «опасном солнце». Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие 5-6 дней надвигающаяся волна тепла будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса.

Сильного солнца, по словам синоптика, нужно опасаться с четверга, 17 июня, на европейской территории России. В Рязанской и соседних областях индекс солнечной активности будет равен шести и выше — это опасный уровень ультрафиолета.

Вильфанд посоветовал предохранять себя и детей от солнечных лучей, а с 10 до 18 часов находиться только в тени.