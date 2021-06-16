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В Екатеринбурге студенту снизили оценку за диплом из-за цвета волос
Внешний вид учащегося стал основной причиной снижения оценки по итогам защиты дипломной работы. Преподавателю не понравились серьги в ушах и зеленый цвет волос. Инцидент дошел до регионального министерства образования и молодежной политики.

В Екатеринбурге студенту снизили оценку за диплом из-за цвета волос. Об инциденте сообщает ТАСС.

Соответствующий ролик в среду, 16 июня, появился в соцсетях. На кадрах педагоги Уральского политехнического колледжа говорят студенту о снижении оценки по итогам защиты дипломной работы из-за его внешнего вида — зеленых волос и серег.

По данному инциденту министерство образования и молодежной политики Свердловской области начало проверку. В отношении преподавателей проведут служебное расследование, а саму оценку студента пересмотрят.

«И.о. директора [учебного заведения] уже вызван в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене. Результаты аттестационной работы молодого человека будут пересмотрены», — сказали в пресс-службе.

В министерстве также подчеркнули, что в вузе должны оцениваться исключительно знания студентов.

«Ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку», — отметили в министерстве.