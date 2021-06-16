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Рязанцы могут купить последние квартиры с террасами в ЖК Pride Park
На каждой террасе установят системы водоснабжения и водоотведения и фальшпол — надстроенное покрытие на регулируемых основах. Среди используемых для строительства материалов — немецкая террасная доска и керамическая плитка.

Рязанцы могут купить последние квартиры с террасами в ЖК Pride Park. В доме премиум-класса доступны к продаже последние варианты планировок с собственным выходом на террасу.

«Такой формат недвижимости позволяет создать особое пространство для жизни прямо в историческом центре города. Здесь идеально сочетаются красота и функциональность, престижность и практичность, а вариантов обустройства уникальной дополнительной площади масса», — отметили в компании «Зеленый сад».

На каждой террасе установят системы водоснабжения и водоотведения и фальшпол — надстроенное покрытие на регулируемых основах. Среди используемых для строительства материалов — немецкая террасная доска и керамическая плитка.

В Pride Park предусмотрены также дополнительные проектные решения от застройщика для обустройства террас:

  • летняя кухня из нержавеющей стали с массивом тика;
  • английская садовая мебель Aleksandr Rose;
  • американская мебель класса люкс;
  • мини-лифт для транспортировки различных грузов с кухни на террасу;
  • зонирование непрозрачными перегородками высотой 1,5 метра.

Забронировать квартиры, а также получить персональные условия для приобретения можно по телефону отдела продаж: 777-777.