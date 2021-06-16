Рязанцы могут купить последние квартиры с террасами в ЖК Pride Park

На каждой террасе установят системы водоснабжения и водоотведения и фальшпол — надстроенное покрытие на регулируемых основах. Среди используемых для строительства материалов — немецкая террасная доска и керамическая плитка.

Рязанцы могут купить последние квартиры с террасами в ЖК Pride Park. В доме премиум-класса доступны к продаже последние варианты планировок с собственным выходом на террасу.

«Такой формат недвижимости позволяет создать особое пространство для жизни прямо в историческом центре города. Здесь идеально сочетаются красота и функциональность, престижность и практичность, а вариантов обустройства уникальной дополнительной площади масса», — отметили в компании «Зеленый сад».

На каждой террасе установят системы водоснабжения и водоотведения и фальшпол — надстроенное покрытие на регулируемых основах. Среди используемых для строительства материалов — немецкая террасная доска и керамическая плитка.

В Pride Park предусмотрены также дополнительные проектные решения от застройщика для обустройства террас:

летняя кухня из нержавеющей стали с массивом тика;

английская садовая мебель Aleksandr Rose;

американская мебель класса люкс;

мини-лифт для транспортировки различных грузов с кухни на террасу;

зонирование непрозрачными перегородками высотой 1,5 метра.

Забронировать квартиры, а также получить персональные условия для приобретения можно по телефону отдела продаж: 777-777.