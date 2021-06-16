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Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
Специалисты отметили, что максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии могут зарегистрировать в конце июня — примерно 25 тысяч. В этом случае пик пик эпидемии придется на середину июля, а число активных больных составит 580 тысяч, что выше январского показателя.

Российские математики из Санкт-Петербургского государственного университета обновили свой прогноз по заболеваемости COVID-19. По их данным, пик пандемии ожидается летом 2021 года, пишут «Известия».

Специалисты отметили, что максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии могут зарегистрировать в конце июня — примерно 25 тысяч. В этом случае пик пик эпидемии придется на середину июля, а число активных больных составит 580 тысяч, что выше январского показателя.

По словам руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, после пика заболеваемость пойдет на спад. Число заболевших будет снижаться по той же кривой, по которой шел рост, но в другу сторону. Специалисты отмечают, что к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения.