Рязанцев вновь предупредили об утреннем тумане

Соответствующее метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

Рязанцев вновь предупредили об утреннем тумане. Соответствующую информацию во вторник, 15 июня, опубликовало региональное управление МЧС.

Ночью и утром в среду, 16 июня, на территории Рязанской области местами ожидается туман видимостью 200-800 метров.

Рязанцам напоминают, что при тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.