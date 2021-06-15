Аптеки «Ригла» предложили рязанцам скидки при каждом заказе онлайн

С 15 по 27 июня в аптеках «Ригла» при онлайн заказе на сумму от 1 000 рублей действует скидка в 10%.

С 15 по 27 июня в аптеках «Ригла» при онлайн заказе на сумму от 1 000 рублей действует скидка в 10%.

«Воспользоваться скидкой очень просто — установите приложение через Google Play или App Store, набрав в строке поиска „Аптека Ригла“, соберите корзину на сумму не менее 1000 рублей и на этапе оформления цена будет пересчитана автоматически!» — прокомментировали в сети аптек «Ригла».

Аналогичное предложение действует и на сайте rigla.ru , и при заказе через единую справочную службу 8 800 777 03 03 (звонок бесплатный).

Скидка распространяется на весь ассортимент, кроме:

Арепливир таб. п/о плен. 200 мг №40;

Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №3;

Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №6;

Аллокин-альфа пор. д/ин. 1 мг №3,

Оптинол Глубокое увлажнение 0,4% 10мл,

Оптинол Мягкое восстановление 10мл,

Оптинол Экспресс увлажнение 0,21% 10мл,

медицинских масок;

продукции Елатомского приборного завода;

товаров по специальному предложению.