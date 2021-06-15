\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
26°
Срд, 16
23°
Чтв, 17
22°
ЦБ USD 71.83 0.15 16/06
ЦБ EUR 87.21 -0.12 16/06
Нал. USD 71.70 / 72.40 14:39
Нал. EUR 87.01 / 87.55 14:48
Новости
Публикации
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
1 769
Рязанский застройщик «ВЕЛЛКОМ» породил долгострои и увяз в многомиллио...
Перед любыми выборами в регионе на информационном поле...
12 июня 17:08
15 125
Родители и дети «французской» школы провели масштабную акцию против пе...
Родители и ученики школы № 6 с углубленным изучением фр...
12 июня 08:21
5 261
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
9 июня 15:15
4 125
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Аптеки «Ригла» предложили рязанцам скидки при каждом заказе онлайн
С 15 по 27 июня в аптеках «Ригла» при онлайн заказе на сумму от 1 000 рублей действует скидка в 10%.

С 15 по 27 июня в аптеках «Ригла» при онлайн заказе на сумму от 1 000 рублей действует скидка в 10%.

«Воспользоваться скидкой очень просто — установите приложение через Google Play или App Store, набрав в строке поиска „Аптека Ригла“, соберите корзину на сумму не менее 1000 рублей и на этапе оформления цена будет пересчитана автоматически!» — прокомментировали в сети аптек «Ригла».

Аналогичное предложение действует и на сайте rigla.ru, и при заказе через единую справочную службу 8 800 777 03 03 (звонок бесплатный).

Скидка распространяется на весь ассортимент, кроме:

  • Арепливир таб. п/о плен. 200 мг №40;
  • Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №3;
  • Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №6;
  • Аллокин-альфа пор. д/ин. 1 мг №3,
  • Оптинол Глубокое увлажнение 0,4% 10мл,
  • Оптинол Мягкое восстановление 10мл,
  • Оптинол Экспресс увлажнение 0,21% 10мл,
  • медицинских масок;
  • продукции Елатомского приборного завода;
  • товаров по специальному предложению.

Организатор акции — ООО «Ригла», ИНН 7724211288. Организатор акции вправе вносить изменения в условия акции и отменить акцию без предварительного уведомления. Подробности акции уточняйте на сайте www.rigla.ru и по телефону 8-800-777-03-03.