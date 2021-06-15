Людмила Сорокина подтвердила, что находится в Следственном комитете

Журналисты ТАСС позвонили главврачу по телефону во вторник, 15 июня.

Людмила Сорокина подтвердила, что находится в Следственном комитете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы.

Журналисты позвонили главврачу больницы имени Семашко по телефону во вторник, 15 июня.

«Я задержана. [Сейчас нахожусь] в Следственном комитете», — сказала она.

Напомним, пожар в ночь на 9 июня произошел в реанимационном отделении больницы имени Н. А. Семашко, где на лечении находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом. Загорелась медтехника в одной из палат на первом этаже реанимационного отделения. Погибли трое пациентов, еще одна 61-летняя пациентка скончалась в понедельник, 14 июня. Источники в центральном аппарате Следственного комитета сообщили прессе, что по предварительным данным, аппараты ИВЛ в пожаре не виноваты. Возможно, первой загорелась функциональная кровать с электрическим приводом.