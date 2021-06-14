Названы пять признаков приближения деменции

На развивающуюся деменцию могут указывать пять симптомов, при этом они могут проявляться даже в возрасте 40 лет, сообщает Daily Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

На развивающуюся деменцию могут указывать пять симптомов, при этом они могут проявляться даже в возрасте 40 лет, сообщает Daily Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Во-первых, у человека может упасть зрение и начаться проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов. Еще один симптом — полная или частичная утрата речи, трудности с подбором слов для выражения своих мыслей. В-третьих — человек может стать раздражительным и неуверенным в себе.

Четвертый симптом надвигающегося слабоумия — утрата чувства времени и места. Также на начало деменцию указывает уже потеря памяти.

Ранее ученые рассказали, что регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции. Ежегодно в мире регистрируется около 10 миллионов новых случаев деменции.