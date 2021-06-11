В Пронском районе девушка на «Гранте» сбила лося

Животное погибло от удара. Девушка-водитель почувствовала мощный удар. Она не сразу поняла, что случилось.

В Пронском районе сбили лося. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло ночью 10 июня у села Красное. Животное погибло от удара. Девушка-водитель почувствовала мощный удар. Она не сразу поняла, что случилось.

По ее словам, удар был очень сильным.

«Я услышала скрежет металла и мысленно попрощалась с жизнью. А когда поняла, что могу шевелиться, выбралась посмотреть, на что же я налетела», — рассказала водитель. На дороге она увиделся лося, «который уже хрипел».

На место приехали ГИБДД и скорая. Животного с дороги убрал охотинспектор.

Девушка отметила, что в ту ночь возвращалась с работы к семье.

«Погибшего лося мне очень жалко, до сих пор руки дрожат», — поделилась она. Автомобиль получил сильные повреждения.