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В Пронском районе девушка на «Гранте» сбила лося
Животное погибло от удара. Девушка-водитель почувствовала мощный удар. Она не сразу поняла, что случилось.

В Пронском районе сбили лося. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло ночью 10 июня у села Красное. Животное погибло от удара. Девушка-водитель почувствовала мощный удар. Она не сразу поняла, что случилось.

По ее словам, удар был очень сильным.

«Я услышала скрежет металла и мысленно попрощалась с жизнью. А когда поняла, что могу шевелиться, выбралась посмотреть, на что же я налетела», — рассказала водитель. На дороге она увиделся лося, «который уже хрипел».

На место приехали ГИБДД и скорая. Животного с дороги убрал охотинспектор.

Девушка отметила, что в ту ночь возвращалась с работы к семье.

«Погибшего лося мне очень жалко, до сих пор руки дрожат», — поделилась она. Автомобиль получил сильные повреждения.