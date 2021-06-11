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Рязанец украл у работодателя 137 тысяч рублей
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), по которой предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.

Рязанец украл у работодателя 137 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

39-летний рязанец обратился в полицию и рассказал, что из его дома в поселке Лашма Касимовского района пропало 137 тысяч рублей.

Мужчина проживает в Рязани, а в Лашме ведутся строительные работы в частном доме. Находясь в Касимовском районе, мужчина пересчитал сбережения и отправился на рыбалку. После он недосчитался в тайнике денежных средств.

Полицейские осмотрели жилище и обнаружили следы взлома оконного проема.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 32-летний местный житель. Мужчина увлекался онлайн спортивными ставками и в день кражи пополнил свой счет на 137 тысяч рублей. Оперативники задержали рязанца.

По предварительной информации, житель поселка Лашма в день приезда в поселок сообщил работнику, что собирается потратить деньги на покупку строительных материалов, после чего отпустил его домой, а сам отправился на рыбалку. Местный житель понял, что больше возможности забрать чужие деньги у него не будет. Он ушел домой, а затем вернулся, взломал окно, забрал сбережения рязанца и ретировался.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), по которой предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет.