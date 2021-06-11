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Рязанцев предупредили о тумане
Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Рязанцев предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 12 июня, ночью и утром на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров.

Рязанцев попросили соблюдать правила безопасности:

  • лиц, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, попросили воздержаться от выхода на улицу;
  • пешеходов быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
  • водителей транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
  • водителей также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;