Рязанцев предупредили о тумане
Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Рязанцев предупредили о тумане. Метеопредупреждение
В субботу, 12 июня, ночью и утром на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров.
Рязанцев попросили соблюдать правила безопасности:
- лиц, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, попросили воздержаться от выхода на улицу;
- пешеходов быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- водителей транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
- водителей также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;