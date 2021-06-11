В полиции прокомментировали информацию о мужчине с ружьем в Кальном

Мужчину доставили в Советский РОВД. Выяснилось, что «пневматику» мужчина купил в комиссионном магазине.

В полиции прокомментировали информацию о мужчине с ружьем в Кальном. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что место выезжали сотрудники ППС.

Мужчину доставили в Советский РОВД. Выяснилось, что «пневматику» мужчина купил в комиссионном магазине. Назначена проверка. Также в полиции отметили, что рязанцы сообщали о стрельбе.