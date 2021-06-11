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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-14 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Главный государственный праздник 12 июня можно начинать отмечать с утра в Лесопарке, где с 9 утра стартует праздничная программа.

Далее вечером на сцене Зеленого театра в ЦПКиО начнется фестиваль патриотической песни «Россия молодая».

Также 12 июня в Рязанском кремле открывается традиционный фестиваль искусств «Кремлевские вечера».

В рязанском цирке с 12 июня стартует грандиозная программа «Королевский цирк».

А в кафе-клубе «Старый парк» зрители смогут увидеть спектакль «Финрод» по мотивам волшебных миров профессора Толкиена.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».