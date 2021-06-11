В суд направили дело против заказчика убийства рязанского бизнесмена Громова

В отношении трех соучастников уголовные дела выделили в отдельное производство, суд рассмотрел их и вынес обвинительные приговоры. Обвиняемых приговорили к лишению свободы.

В суд направили уголовное дело против заказчика и соучастника убийства предпринимателя Алексея Громова. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Зампрокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение, возбужденное после убийства в 2019 году. Выяснилось, что к убийству причастен бывший компаньон бизнесмена, который стал заказчиком. За деньги он заказал у четырех соучастников убить конкурента по бизнесу.

В отношении трех соучастников уголовные дела выделили в отдельное производство, суд рассмотрел их и вынес обвинительные приговоры. Обвиняемых приговорили к лишению свободы.

Также по уголовному делу собрали доказательства, подтверждающие виновность еще двух лиц: заказчика, обвиняемого по частям 4, 5 статьи 33, пунктам «б», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, и посредника, обвиняемого по частям 4, 5 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Уголовное дело в отношении них направили в суд для рассмотрения по существу.