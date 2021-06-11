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Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков
Согласно нему вводится институт оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) — «Газпром». Если компания не работает в регионе, функции будут выполнять местные организации.

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий бесплатно довести газопровод до границ земельных участков россиян. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно нему вводится институт оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) — «Газпром». Если компания не работает в регионе, функции будут выполнять местные организации.

Финансирование также изменится. Речь идет об инвестиционной надбавке газораспределительным организациям (ГРО), которую направят на прокладку трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое иногда платили сами граждане. Операторы смогут привлекать средства через льготные кредиты и займы.

Отмечается, что тарифы будут расти в соответствии с инфляцией, а надбавки не затронут население.