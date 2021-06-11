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Врачи рассказали, как в Рязани пройдет диспансеризация переболевших коронавирусом
Диспансеризация делится на два этапа: анкетирование и получение маршрутного листа, а затем исследования. Тех, кто переболел коронавирусом, ждет расширенный список анализов.

В Рязани вновь будут проводить диспансеризацию, отмененную из-за пандемии. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Отмечается, что диспансеризация делится на два этапа: анкетирование и получение маршрутного листа, а затем исследования.

Тех, кто переболел коронавирусом, ждет расширенный список анализов. Это нужно для того, чтобы выявить постковидный синдром и другие последствия заболевания.

«Таким больным мы проводим спирометрию и исследования шестиминутного теста ходьбы. Далее таким пациентам проводится расширенный анализ крови, исследования на биохимический анализ крови, включая трансаминазы, общий холестерин», — расскаазала заведующая отделением медицинской профилактики ГБУ РО «ОККД» Ирина Григорьева.

Фото ГТРК «Ока»